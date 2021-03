Personnalités préférées des enfants : les toulousains BigFlo & Oli dans le Top 3

Partager Facebook

Les natifs de Toulouse, BigFlo et Oli , prennent la deuxième place du classement des personnalités préférées des enfants du Journal de Mickey.

Chaque année depuis 2003, Le Journal de Mickey réalise un sondage avec l’institut Ipsos. Ce rendez-vous incontournable permet de découvrir les personnalités préférées des 7-14 ans. En 2021, on retrouve des habitués du classement mais aussi un vrai coup de cœur, qui fait sa première apparition sur ce podium ! Les résultats complets seront publiés dans Le Journal de Mickey numéro 3589 qui sort ce mercredi 24 mars. Découvrez sans plus tarder les chouchous des enfants !

Soprano arrive en tête après avoir été numéro 1 en 2017 et 2020. Derrière, on retrouve les toulousains BigFlo et Oli occupent pour la deuxième année consécutive cette deuxième marche du podium. En 2018, ils étaient Numéros 1. Enfin, Eric Antoine complète le podium.

Le pari fixé l’an dernier était d’avoir plus de filles dans le top 20, qui en comptait alors 3. Cette année, elles ne sont plus que 2 : Angèle (7e) et Louane (17e)…

Sur les 85 personnalités proposées, seules 41 sont connues d’au moins la moitié des 7-14 ans. Les youtubeurs (Squeezie, McFly et Carlito, Cyprien, Norman, Michou), les sportifs (Hugo Lloris, Wendie Renard, Teddy Riner, Eugénie Le Sommer) et l’astronaute Thomas Pesquet ont par exemple d’excellentes notes et pourraient figurer dans le top 20, mais ne sont pas dans le tableau car ils ne sont pas encore connus de 50 % des sondés !

Cette étude a été réalisée par l’Institut Ipsos pour Le Journal de Mickey du 8 au 15 février 2021 auprès de 400 enfants représentant les 7-14 ans.

Après une année 2021 chargée, BigFlo & Oli font une pause et préparent la suite dont le Rose Festival pour la rentrée prochaine.