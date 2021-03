Cinélatino : Rencontre autour du « Gout de rire » ce mercredi !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mercredi 24 mars, Cinélatino propose une rencontre autour « Du gout de rire » avec la présence de Ana KATZ (El juego de la silla), María Paz GONZÁLEZ (Lina de Lima), Joanna LOMBARDI (Solos) et modéré par Neto Villalobos (Por las plumas).

La muestra de la 33e édition est sous le signe de la moquerie, de la satire et de la dérision. De nombreux cinéastes latino-américains manient habilement ces instruments pour alléger les fardeaux, mater les inquiétudes et désacraliser les fatalités : rire, ou même seulement sourire, face à des réalités pesantes. N’en disons pas plus sur le contexte actuel : le goût du rire est le thème de la muestra 2021.

Dès lors la programmation va dans ce sens avec plusieurs films mais aussi une belle rencontre autour du gout de rire ce mercredi 24 mars.

Pour en savoir plus : https://online.cinelatino.fr/page/le-gout-du-rire-humours-dans-le-cinema-latino-americain/

La Rencontre de mercredi est à suivre sur https://www.youtube.com/watch?v=PnfSAs4JKg8