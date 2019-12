Pendant que les tontons flinguaient cette semaine au Grand Rond

Partager Facebook

La Compagnie Le Périscope présente Pendant que les tontons flinguaient au Théâtre du Grand Rond du 24 au 28 décembre.

Mais que se passe-t-il à Montauban pendant que les tontons flinguaient ? Y avez-vous seulement réfléchi ? Pendant que Fernand Naudin, riche entrepreneur, est appelé à Paris pour affaires, trois comparses, aussi finauds que rusés (si si), tentent d’entreprendre le casse du siècle… de Montauban. Un hommage non dissimulé aux dialogues de Michel Audiard, quand cinéma et théâtre se rencontrent pour notre plus grand plaisir : rire !

D’abord, y a Fred et Gégé, ils sont copains depuis la communale. Fred, c’est le cerveau, le beau gosse, le fils caché de Luis Mariano (si si). Puis y a Gégé, fée (si si) du logis à gros bras. Ensemble, ils planifient d’alléger le coffre-fort de Naudin. Mais évidemment leur plan est mis à mal par Léonard, leur voisin trop curieux, trop pleurnichard et trop lâche mais… comptable de Naudin.

Un trio de choc qui nous fait passer du rire aux baffes, des rillettes à Luis Mariano, du caoua à Yvette Horner. Ce plan machiavélique sera truffé de répliques hilarantes et cinglantes, d’intrusions absurdes et clownesques, et de coups bas pleins de blagues et de jeux de mots.

Dans un meublé typique des années 60, avec des comédiens qu’on croirait tout droit sortis d’un film en noir et blanc, venez retrouver le pur esprit des Tontons Flingueurs… de Montauban. Un beau cadeau de fin d’année de La Compagnie du Périscope au théâtre du Grand Rond !

Pendant que les tontons flinguaient

Séance spéciale mardi 24 décembre à 19h30

Du 26 au 28 décembre 2019 à 21h

Relâche le mercredi 25 décembre

théâtre du Grand Rond

Réservations au 05 61 62 14 85