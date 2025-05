Panayotis Pascot « Entre les Deux » : L’Humoriste de Génération au Casino Théâtre Barrière !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à rire et à réfléchir ! Panayotis Pascot, l’une des voix les plus singulières et acérées de l’humour actuel, sera au Casino Théâtre Barrière de Toulouse pour trois dates exceptionnelles : les samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 2025 avec son spectacle « Entre les deux ».

Après le succès de ses précédents passages et une reconnaissance grandissante, Panayotis Pascot revient avec un nouveau regard, celui d’un jeune homme confronté à la complexité du passage à l’âge adulte. Avec l’honnêteté et la finesse qu’on lui connaît, il se livre sur cette période charnière de l’existence.

Comme il le dit lui-même avec son humour désarmant : « Ça y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept. »

Ce spectacle, intégralement écrit par Panayotis Pascot, promet une plongée hilarante et introspective dans les interrogations d’une génération. Avec son sens aigu de l’observation, son autodérision et sa capacité à transformer les questionnements existentiels en moments de rire communicatifs, Panayotis Pascot captive son public.

Ne manquez pas ces trois soirées uniques pour partager les réflexions décalées et le sens de l’absurde d’un humoriste qui sait parler à tous les âges, et surtout à ceux qui se trouvent « entre les deux ».

Infos Pratiques :

Date : samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin 2025

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Réservations : COMPLET