Duchesse Bleue en DJ Set au Bijou : La Nuit Va Être Royale le 7 Juin !

Toulouse, sortez vos plus belles boules à facettes et préparez-vous à danser ! Le Bijou s’apprête à accueillir Duchesse Bleue pour un DJ Set royal et électrisant ce samedi 7 juin 2025, à partir de 23h00.

Ce soir-là, les reines de la nuit prennent le pouvoir ! Imaginez Aya, Christine et la légendaire Reine Céline s’inviter sur le dancefloor pour un cocktail musical détonnant. Attendez-vous à un mélange savamment dosé de tubes qui vous feront déhancher sans retenue, dans une ambiance survoltée où les paillettes, les rires et les décibels seront rois.

Que vous soyez prince, duchesse ou simple amateur de nuits endiablées, une seule règle s’impose : laissez-vous emporter par les rythmes envoûtants et la magie des platines. L’atmosphère promet d’être électrique, conviviale et absolument contagieuse.

Attention, ce DJ set est hautement addictif ! Vous risquez fort de ne plus vouloir quitter la piste jusqu’au petit matin.

Alors, prêts à couronner votre soirée de folie ? DUCHESSE BLEUE vous attend pour régner ensemble sur une nuit mémorable au Bijou !

Infos Pratiques :

Date : samedi 7 juin 2025, à partir de 23h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs : entrée libre

Réservations :

Le Bijou