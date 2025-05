HK au Bikini : Une Soirée Festive et Engagée le 30 Mai 2025 !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous à une soirée qui invite à la danse, au partage et à la bonne humeur ! HK et ses complices prendront d’assaut la scène du Bikini le vendredi 30 mai 2025 à 19h30 pour un concert aux allures de bal populaire.

Avec leur énergie communicative et leur hymne « Danser encore » qui a voyagé bien au-delà de nos frontières, HK et ses ami·e·s vous invitent à les rejoindre pour une célébration joyeuse et irrévérencieuse. Leur musique est une véritable ode à la rencontre, à l’envie de « semer et de s’aimer, de sourire et de danser… », un message universel qui résonne avec force et légèreté.

Attendez-vous à un concert généreux, où les mélodies entraînantes se mêlent à des textes engagés, portés par l’enthousiasme d’un groupe qui aime le public et les échanges. Que ce soit en plein air ou en salle, HK crée toujours une atmosphère unique de fête et de convivialité.

Information importante pour les familles : L’accès au concert est gratuit pour les enfants de 6 à 10 ans sur présentation d’une pièce d’identité à l’entrée. Notez que l’accès est interdit aux enfants de moins de 6 ans.

Ne manquez pas cette opportunité de partager un moment de joie et de musique avec HK au Bikini !

Infos Pratiques :

Date : vendredi 30 mai 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : à partir de 23,50 €

Réservations :

Le Bikini