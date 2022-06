Ouverture du restaurant Turbine Bazacle à Toulouse

Partager Facebook

Turbine, le nouveau restaurant éphémère du Bazacle, a ouvert ses portes le 1er juin à Toulouse.

Carte soignée, produits locaux et de saison, le tout dans le cadre d’exception de la terrasse de la centrale EDF du Bazacle : Turbine a ouvert ses portes mercredi 1er juin ! Au programme de cette nouvelle table toulousaine une offre audacieuse, proposant une carte et un cadre élégants pour une expérience gourmande en bordure de Garonne.

Jolie vue et belle assiette

Jouxtant l’espace muséal et la centrale hydraulique d’EDF, le restaurant éphémère Turbine c’est une terrasse de 400 m2, au cœur d’un lieu insolite en bord de Garonne. Si la terrasse à elle seule vaut le détour, le concept culinaire développé par Turbine n’en a pas pour autant été négligé, bien au contraire. C’est une véritable cuisine qui est installée sur place pour toute la durée de la saison avec, aux manettes, le Chef Sébastien Ochoa, déjà aux fourneaux du concept Cantine & Gamelle.

Le midi, des plats simples et savoureux, Burrata fraise tomate, Gravelax de bœuf, pistache et huile d’olive Artajo ou encore gigot d’agneau de lait confit au barbecue et son houmous de citron confit. Un menu pensé pour une clientèle d’affaires à la recherche de bons petits plats dans un cadre agréable. Le soir, la carte invite à la détente et au partage, en sirotant de délicieux cocktails avec vue sur la ville de Toulouse, le pont Saint-Pierre et le pont Neuf, ainsi que le dôme de la Grave.

Restaurant Turbine – Espaces EDF Bazacle

11, quai Saint-Pierre 31000 Toulouse

Réservations : [email protected] /

06 02 44 08 66 /

www.turbine-bazacle.fr

Crédit ©Turbine Bazacle