Stade Toulousain : De belles vidéos pour le départ de plusieurs joueurs de Toulouse

La saison est terminée. Les effectifs vont donc évoluer pendant l’intersaison.Et, malheureusement quelques joueurs vont quitter leur club respectif. Le Stade Toulousain, créateur quotidien d’émotion, offre des vidéos pour remercier le passage dans la ville rose de plusieurs joueurs. Des remerciement pour Théo Belan, Maxime Mermoz, Florian Verhaeghe, Pierre Pagès, etc…

Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on y retrouve les désormais anciens stadistes ballon en main lors de plusieurs actions en rouge et noir. Mention spéciale à Maxime Mermoz arrivé à Toulouse en cadet.

Malgré ses 2 saisons ponctuées de blessures, Théo #Belan a disputé 11 rencontres avec l'Équipe 1. Merci et bonne continuation dans ta carrière ! 🙌🏻 pic.twitter.com/cW2S1LaCvr

Florian #Verhaeghe a réalisé 6 saisons au club et a disputé 53 matchs en 🔴⚫️ !

Merci pour ce que tu as apporté au club et bonne continuation Flo' ! 🙌🏻 pic.twitter.com/GO3kM6hAKF