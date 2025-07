Oriane Lacaille : La Voix Créole et le Groove Envoûtant à l’Aria !

Partager Facebook

Cornebarrieu, France – Préparez-vous à un voyage musical ensoleillé entre La Réunion et l’Hexagone ! L’Aria aura le privilège d’accueillir l’exceptionnelle Oriane Lacaille le samedi 18 octobre 2025 à 20h30. Chanteuse, percussionniste, ukuléliste, auteure, compositrice et interprète, Oriane Lacaille incarne à merveille le métissage musical avec une voix claire, douce et puissante, et un groove absolument irrésistible.

Un Héritage Musical Riche et Un Chemin Singulier

Fille du légendaire René Lacaille, Oriane a baigné dans la musique dès son plus jeune âge, foulant les scènes du monde entier à ses côtés dès l’âge de 13 ans. Forte de cet héritage, elle a su tracer son propre chemin, pavé de mélodies envoûtantes et de rythmes endiablés.

Sa musique est un savant mélange de créole réunionnais et de français, une fusion poétique qui donne une dimension unique à ses textes et à ses mélodies. Après un premier EP très remarqué en avril 2022 (« Hear my voice » sur le label « Beating Drum » de Piers Faccini), elle a sorti son premier album, « iViV », en octobre 2023, riche de collaborations prestigieuses.

Des Collaborations de Marque et un Univers Captivant

L’album « iViV » a vu Oriane Lacaille s’entourer d’invités de marque, témoignant de la reconnaissance de son talent dans le milieu musical : son père René Lacaille, mais aussi Piers Faccini, Leyla McCalla, Laura Cahen et Loy Ehrlich. Ces collaborations ont enrichi son univers, déjà si singulier.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir sur scène l’énergie communicative et la poésie d’Oriane Lacaille. Un concert qui promet de vous faire vibrer au son des percussions, du ukulélé, et de cette voix qui porte si loin l’âme créole.

Infos Pratiques :

Date : samedi 18 octobre 2025 à 20h30

Lieu : L’Aria, Cornebarrieu

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 30€

– Catégorie 2 : 15€

Réservations :

L’Aria