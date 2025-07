Préparez-vous au Délire : The Jeff Panacloc Company débarque au Zénith de Toulouse !

Partager Facebook

Toulouse, France – Amateurs d’humour décalé et d’absurde, tenez-vous prêts ! The Jeff Panacloc Company s’installe au Zénith Toulouse Métropole le dimanche 28 juin 2026 à 16h00 pour un spectacle qui promet de vous faire franchir les portes du bureau secret de Jeff Panacloc et de plonger dans un univers totalement déjanté.

Une Troupe Fantastique et une Soirée Inoubliable

Dans « The Jeff Panacloc Company », attendez-vous à rencontrer une galerie de personnages détraqués qui vous garantiront une soirée délirante et mémorable. Jeff Panacloc, maître de la ventriloquie et de l’humour incisif, ne manquera pas de surprendre et de provoquer les rires avec ses acolytes marionnettes.

Ce spectacle n’est pas qu’une succession de sketchs ; c’est une expérience immersive unique. Laissez-vous transporter par cette troupe fantastique et vivez un moment qui vous laissera transformé et léger, le temps d’oublier le quotidien dans une explosion de rires.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir l’univers singulier et l’énergie contagieuse de The Jeff Panacloc Company. Un après-midi qui s’annonce riche en surprises et en éclats de rire !

Infos Pratiques :

Date : dimanche 28 juin 2026 à 16h00

Lieu : Zénith Toulouse Métropole

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 70€

– Catégorie 2 : 50€

– Catégorie 3 : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr