Double Concert au Bijou : Voyage entre Bossa Nova et Poésie Dadaïste avec Lisaa Camin et Dynasora !

Toulouse, France – Le Bijou vous convie à une soirée musicale exceptionnelle le jeudi 25 septembre 2025 à 21h00, où deux univers sensibles et audacieux se rencontreront sur scène : Lisaa Camin et Dynasora. Attendez-vous à une exploration des émotions et des sonorités, entre douceur solaire et récits singuliers.

Lisaa Camin : La Bossa Nova Empreinte de Saudade

Embarquez pour un voyage doux et ensoleillé avec Lisaa Camin et ses couleurs bossa nova. Son EP, Saudade, est une véritable invitation à la découverte d’un monde intime où la mélancolie s’entremêle à une beauté nostalgique. Ses chansons évoquent l’amour, ses racines portugaises, et les émotions subtiles du temps qui passe. Portée par des rythmes chaleureux et des textes touchants, la musique de Lisaa Camin promet une évasion délicate et profonde.

Dynasora : Une Chambre aux Trésors, Entre Piano et Poésie

Dynasora, quant à elle, vous ouvrira les portes de sa « chambre aux trésors » pour un concert-spectacle unique. Seule en scène, elle s’inspire de l’esprit dadaïste pour créer un univers où cohabitent harmonieusement le piano, l’accordéon et des récits singuliers.

Son style est influencé par des artistes aussi variés que Bonnie Banane, Brigitte Fontaine et William Sheller, ce qui lui confère une identité artistique forte et originale. Dynasora donne voix aux invisibles, aux marginaux, avec une poésie à la fois singulière et percutante.

Cette soirée au Bijou est une occasion rare d’assister à la rencontre de deux artistes prometteuses, chacune explorant son propre chemin musical avec authenticité et talent. Ne manquez pas ce rendez-vous qui s’annonce riche en découvertes et en émotions.

Infos Pratiques :

Date : jeudi 25 septembre 2025 à 21h00

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarifs :

– Catégorie 1 : 14€

– Catégorie 2 : 12€

– Catégorie 3 : 9€

Réservations :

Le Bijou