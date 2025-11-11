NUIT JAZZ-CHAOS AU BIKINI : DAOUD PRÉSENTE SON NOUVEL ALBUM AVEC DO YOU KNOW TRAQUENARD ?

Partager Facebook

Le trompettiste Daoud, enfant terrible du jazz, et le groupe Do You Know Traquenard ? vous donnent rendez-vous pour une soirée de déflagrations musicales au Bikini, le mercredi 12 novembre 2025 à 19h30 !

Considéré comme un artiste qui refuse les codes du jazz classique, Daoud débarque au Bikini pour présenter les couleurs de son nouvel album, « ok », à paraître chez ACT en 2025. Sa musique est un manifeste personnel, porté par un sentiment d’inadéquation, qui bouscule les cadres sans jamais chercher à plaire, touchant autant les novices curieux que les puristes exigeants.

L’ensemble du projet de Daoud est traversé par une même tension créatrice : entre le jeu et la gravité, le chaos et la douceur, l’ironie et la sincérité. Son nouvel opus est teinté par la chute et la répétition, mais surtout par l’abnégation qu’il faut pour toujours recommencer.

Un Univers Brut et Sans Concessions

Autour de sa musique, Daoud construit un univers visuel brut, marqué par une provocation maîtrisée et un lâcher-prise juvénile. Son esthétique assume la faille plutôt que de la cacher, explorant la fragilité, l’impermanence et la satire. C’est un retour à l’enfance non pas pour se rassurer, mais pour déterrer les contradictions.

Sur scène, Daoud et son groupe (composé de Thomas Perier, Louis Navarro et Quentin Braine) se jouent des règles, livrant un concert qui oscille entre lyrisme contenu et déflagration. Forts du succès de leur album GOOD BOY (2024) et de passages remarqués (Montreux Jazz Festival, Ronnie Scott’s à Londres, Marciac), ils promettent une performance libre et sans concessions.

En première partie, l’énergie explosive de DO YOU KNOW TRAQUENARD ? ouvrira la soirée.

Informations Pratiques & Line-Up