LA RÉVÉLATION LILIA BENCHABANE DÉMONTE LES CLICHÉS À LA SALLE NOUGARO !

Venez découvrir le seule-en-scène percutant de Lilia Benchabane, « La Fille qui ne voit pas », le vendredi 21 novembre 2025 à 20h30, pour rire et voir le monde autrement !

Elle est l’une des voix les plus audacieuses de la scène humoristique contemporaine, reconnue en 2024 par le magazine ELLE et La Tribune parmi les « 30 femmes qui changent la société ». Lilia Benchabane s’installe à la Salle Nougaro de Toulouse avec son spectacle coup de poing et coup de cœur, un récit unique et nécessaire.

Le spectacle est la vision d’une fille qui ne voit pas comme les autres, le récit d’une vie qui ne ressemble à aucune autre. Atteinte de malvoyance et d’albinisme, Lilia transforme son vécu en une source inépuisable d’inspiration et de comédie.

Un Seule-en-Scène Vif, Grinçant et Profond

Dans ce spectacle, l’humoriste bouscule les codes avec une audace et une sensibilité rares. Elle démonte joyeusement les clichés tenaces qui entourent :

Le handicap ;

; Les normes sociales ;

; Le regard des autres sur la différence.

À la fois drôle, touchant et brillamment écrit, son one-woman-show est une invitation à rire de nos propres peurs et à accepter la complexité du monde. C’est un rendez-vous essentiel à voir pour rire, pour réfléchir… et, peut-être, pour voir la vie avec un œil neuf.

