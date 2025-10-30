NUIT DE FOLIE : CHINESE MAN RECORDS FÊTE SES 20 ANS AU BIKINI !

Préparez-vous pour une immersion totale et une nuit brûlante 100% hip-hop, dub et électro : le label emblématique Chinese Man Records célèbre ses 20 ans au Bikini le samedi 1er novembre 2025 !

C’est un anniversaire majeur dans le paysage musical indépendant : Chinese Man Records fête ses 20 ans d’existence et d’indépendance ! Pour marquer l’événement, le label marseillais s’offre une tournée de 5 dates « clubs » exclusives à travers la France en octobre et novembre 2025.

Le rendez-vous toulousain est fixé au Bikini, temple des musiques actuelles, pour une nuit de folie qui s’annonce mémorable !

Le Line-Up 100% Chinese Man Records

Au programme de cette nuit anniversaire, attendez-vous à une immersion totale dans l’univers sonore du label, avec un plateau exceptionnel :

MATTEO & HIGH KU (CHINESE MAN) : Les maîtres de cérémonie, garants du son unique de Chinese Man.

Les maîtres de cérémonie, garants du son unique de Chinese Man. RUMBLE : L’énergie brute de la scène électronique.

L’énergie brute de la scène électronique. THA TRICKAZ : Le duo masqué connu pour ses mixes ravageurs.

Le duo masqué connu pour ses mixes ravageurs. YOUTHSTAR & F.Pd’AMS : Le flow percutant des MCs pour un live incandescent.

DJ Sets, Lives, MCs et quelques surprises inédites : cette nuit sera une célébration du passé, du présent, et surtout, de l’excitation du futur du label !

Informations Pratiques & Réservation