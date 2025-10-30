jeudi , 30 octobre 2025

NUIT DE FOLIE : CHINESE MAN RECORDS FÊTE SES 20 ANS AU BIKINI !

30 octobre 2025 Articles, Concerts

Préparez-vous pour une immersion totale et une nuit brûlante 100% hip-hop, dub et électro : le label emblématique Chinese Man Records célèbre ses 20 ans au Bikini le samedi 1er novembre 2025 !

C’est un anniversaire majeur dans le paysage musical indépendant : Chinese Man Records fête ses 20 ans d’existence et d’indépendance ! Pour marquer l’événement, le label marseillais s’offre une tournée de 5 dates « clubs » exclusives à travers la France en octobre et novembre 2025.

Le rendez-vous toulousain est fixé au Bikini, temple des musiques actuelles, pour une nuit de folie qui s’annonce mémorable !

Le Line-Up 100% Chinese Man Records

Au programme de cette nuit anniversaire, attendez-vous à une immersion totale dans l’univers sonore du label, avec un plateau exceptionnel :

  • MATTEO & HIGH KU (CHINESE MAN) : Les maîtres de cérémonie, garants du son unique de Chinese Man.
  • RUMBLE : L’énergie brute de la scène électronique.
  • THA TRICKAZ : Le duo masqué connu pour ses mixes ravageurs.
  • YOUTHSTAR & F.Pd’AMS : Le flow percutant des MCs pour un live incandescent.

DJ Sets, Lives, MCs et quelques surprises inédites : cette nuit sera une célébration du passé, du présent, et surtout, de l’excitation du futur du label !

Informations Pratiques & Réservation
Événement Chinese Man 20 Years Party
Date Samedi 1er novembre 2025
Heure 22h00 (Ouverture des portes, la soirée s’étendra jusqu’au petit matin)
Lieu Le Bikini (Parc Technologique du Canal, Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse)
Tarif À partir de 24 € (Tarif Adhérent) ou 25,50 € / 26,00 € (Tarif Normal)
Réservation Billets disponibles sur le site du Bikini et les billetteries habituelles (Fnac Spectacles, Ticketmaster, See Tickets, etc.).
Important ⚠️ Soirée strictement interdite aux mineurs.

