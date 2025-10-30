NUIT DE FOLIE : CHINESE MAN RECORDS FÊTE SES 20 ANS AU BIKINI !

Préparez-vous pour une immersion totale et une nuit brûlante 100% hip-hop, dub et électro : le label emblématique Chinese Man Records célèbre ses 20 ans au Bikini le samedi 1er novembre 2025 !
C’est un anniversaire majeur dans le paysage musical indépendant : Chinese Man Records fête ses 20 ans d’existence et d’indépendance ! Pour marquer l’événement, le label marseillais s’offre une tournée de 5 dates « clubs » exclusives à travers la France en octobre et novembre 2025.
Le rendez-vous toulousain est fixé au Bikini, temple des musiques actuelles, pour une nuit de folie qui s’annonce mémorable !
Le Line-Up 100% Chinese Man Records
Au programme de cette nuit anniversaire, attendez-vous à une immersion totale dans l’univers sonore du label, avec un plateau exceptionnel :
- MATTEO & HIGH KU (CHINESE MAN) : Les maîtres de cérémonie, garants du son unique de Chinese Man.
- RUMBLE : L’énergie brute de la scène électronique.
- THA TRICKAZ : Le duo masqué connu pour ses mixes ravageurs.
- YOUTHSTAR & F.Pd’AMS : Le flow percutant des MCs pour un live incandescent.
DJ Sets, Lives, MCs et quelques surprises inédites : cette nuit sera une célébration du passé, du présent, et surtout, de l’excitation du futur du label !
Informations Pratiques & Réservation
|Événement
|Chinese Man 20 Years Party
|Date
|Samedi 1er novembre 2025
|Heure
|22h00 (Ouverture des portes, la soirée s’étendra jusqu’au petit matin)
|Lieu
|Le Bikini (Parc Technologique du Canal, Rue Théodore Monod, 31520 Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse)
|Tarif
|À partir de 24 € (Tarif Adhérent) ou 25,50 € / 26,00 € (Tarif Normal)
|Réservation
|Billets disponibles sur le site du Bikini et les billetteries habituelles (Fnac Spectacles, Ticketmaster, See Tickets, etc.).
|Important
|⚠️ Soirée strictement interdite aux mineurs.