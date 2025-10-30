Concours : gagnez vos places pour Edouard Deloignon le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30 au Casino Théâtre Barrière !

Le jeudi 13 novembre 2025 à 20h30, le Casino Théâtre Barrière de Toulouse accueillera un humoriste au parcours aussi atypique qu’hilarant : Edouard Deloignon ! Ancien basketteur, animateur Club Med et élève du Cours Florent, Edouard a déjà vécu plusieurs vies, et il a une montagne d’histoires savoureuses à partager avec vous.

De ses jeunes années en Normandie aux prestigieuses planches du Jamel Comedy Club, Edouard Deloignon a accumulé une expérience humaine riche et variée, une matière première inépuisable pour son stand-up. Préparez-vous à une soirée vitaminée, où l’énergie communicative de cet humoriste promet de vous embarquer dans un tourbillon d’anecdotes croustillantes et de réflexions amusées sur son parcours singulier.

Ancien sportif, Edouard n’a pas perdu son sens du rythme et son dynamisme sur scène. Son spectacle est une véritable performance, où l’improvisation tient une place de choix, rendant chaque représentation unique et pleine de surprises. Il manie l’autodérision avec brio et n’hésite pas à se livrer avec sincérité sur les étapes marquantes de sa vie, transformant les anecdotes personnelles en moments de comédie universels.

Que vous soyez un habitué des scènes de stand-up ou simplement à la recherche d’une soirée divertissante et pleine de bonne humeur, Edouard Deloignon saura vous séduire par son authenticité et son talent. Ne manquez pas l’occasion de découvrir ce jeune humoriste plein d’avenir, qui a déjà conquis le public parisien et qui est prêt à faire rire Toulouse !

Infos Pratiques :

Date : Jeudi 13 novembre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs : 36 €

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr