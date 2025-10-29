CONCERT GRATUIT : SÓLL, LE « BIJOU MUSICAL » QUI A DÉCROCHÉ LA LUNE, EN CONCERT AU BIJOU !

Le quatuor féminin Sóll, grand vainqueur du tremplin « Décroche le son » 2025, vous offre un voyage hors du temps, gratuit, le jeudi 30 octobre 2025 à 18h00.

Avis aux mélomanes à la recherche de douceur et d’harmonies envoûtantes ! Le Bijou de Toulouse est fier d’accueillir Sóll, un véritable « petit bijou musical » tout juste auréolé de sa victoire au prestigieux tremplin local « Décroche le son » 2025 !

Sóll, c’est la rencontre de quatre jeunes femmes multi-instrumentistes qui tissent un univers sonore délicat et maîtrisé. Leur musique est un doux voyage aux sonorités folk pures, porté par des harmonies vocales d’une justesse et d’une richesse rares.

Ce fut un réel moment hors du temps pour tous ceux qui ont eu la chance de les découvrir lors du tremplin, et c’est désormais votre tour de vous laisser bercer par leur talent.

Ne manquez pas cette soirée exceptionnelle. Dans quelques années, lorsque Sóll remplira les plus grandes salles, vous aurez la chance de pouvoir dire, avec fierté : « J’y étais ! »

Informations Pratiques & Accès