Nouvelle Zélande-Namibie, ce vendredi à Toulouse

Après sa défaite inaugurale face au XV de France (27-13), la Nouvelle Zélande tentera de se relancer ce vendredi soir face à la Namibie au Stadium de Toulouse.

Pour la première fois de son histoire, la Nouvelle Zélande s’est incliné en phase de poule face à la France. Dans une belle rencontre, en ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023, les bleus ont surpassé leur rivaux de l’hémisphère sud. Une semaine après, ce vendredi soir, les All Blacks tenteront de se relancer face à la Nambie. Les Welwitchias ont débuté par une défaite face à l’Italie (52-8). Un match très offensif est donc attendu à Toulouse.

A Toulouse, pour les supporters n’étant pas muni de billets, une retransmission du match est proposée gratuitement sur les écrans géants du Village Rugby, situé à la Prairie des Filtres.

D’ailleurs, les All Blacks sont arrivés mercredi à Toulouse avec un petit tour par le stade de Blagnac avant de rejoindre leur hôtel, le Novotel à Compans Caffarelli avec un dispositif de sécurité digne de leur statut.

Dispositif à Toulouse pour la rencontre

Le jour du match, la circulation est modifiée à Toulouse dans les périmètres concernés :

Autour du Stadium, de 6h à minuit

Autour du Village Rugby, de 18h à 1h

Autour de la Fan Walk, de 18h à 21h

Plusieurs voies sont mises en sens unique ou fermées. Les arrêts Ile du Ramier et Fer à Cheval de la ligne T1 ne sont pas desservis, 3 heures avant le coup d’envoi et 2 heures après la fin de la rencontre. Mais des navettes gratuites sont mises en place entre le Zénith et la station Croix de Pierre.