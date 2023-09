 Les Journées Européennes du Patrimoine au musée Ingres Bourdelle

Partager Facebook

À l’occasion de la 40ème édition des Journées Européennes du Patrimoine qui se dérouleront les 16 et 17 septembre, le musée Ingres Bourdelle propose une programmation autour de ce rendez-vous culturel incontournable.

Pour les Journées du Patrimone, le Musée Ingres Bourdelle sort le grand jeu. À ne surtout pas manquer : des visites guidées des réserves du MIB, du Cabinet des Arts Graphiques, des vestiges médiévaux du musée et de ses collections permanentes ; des rendez-vous autour de l’exposition événement Bourdelle, la mémoire des objets ; des ateliers pour les tout-petits…Il y en aura pour tous les curieux montalbanais.

VISITE DU CABINET DES ARTS GRAPHIQUES

Dimanche 17 septembre

À 14h, 15h30 et 17h

Cette Journée du 17 septembre sera l’occasion de découvrir le cabinet des Arts Graphiques, lieu de conservation des dessins d’Ingres. En compagnie de la chargée des expositions, le public pourra en apprendre un peu plus sur le fonctionnement de ce lieu et la richesse des collections non exposées.

VISITE DES VESTIGES MÉDIÉVAUX

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

À 10h15, 11h, 11h45, 13h45,14h30, 15h15, 16h,16h45

Tout au long de ce week-end culturel des espaces généralement fermés au public seront ouverts à tous. Les entrailles du musée contiennent bien des surprises… et des légendes. Une arche enterrée du pont Vieux ? Un souterrain passant sous le Tarn ? Des prisons au détour d’un escalier?… Durant quelques minutes, transformez-vous en archéologue du bâti

VISITE QI GONG

Dimanche 17 septembre

À 10h30 et 11h30

La thématique 2023 des Journées du Patrimoine concerne le sport ! Le musée nous invite à profiter d’une séance de Qi Gong dans la cour. Un rendez-vous animé par Christel Cretenet coach sportive diplômée. L’occasion d’incarner pour un temps lescorps athlétiques des sculptures de Bourdelle.

ATELIERS D’INITIATION SENSORIELLE EN DUO PARENT-ENFANT

Samedi 16 septembre

À 10h30 (de 6 à 18 mois), à 11h30 (pour les 18-36 mois), à 14h (pour les 3-6 ans)

Ateliers de découverte de l’argile dans tous ses états. Une mise en mouvement, sans jugement à chacun son rythme, l’argile est un activateur de sens qui permet une exploration, tantôt libre, tantôt guidé, en silence et en musique. En duo parent-enfant, venez expérimenter, toucher, ressentir au contact de la matière.

FRESQUE SCULPTÉE PARTICIPATIVE

Samedi 16 septembre

À 16h et à 17h

L’occasion pour toute la famille de venir sculpter un bas relief à la manière de Bourdelle. Chaque participant modèlera un fragment de l’œuvre pour réaliser tous ensemble un bas-relief, sorte de cadavre exquis, à la manière de Bourdelle.

Infos pratiques:

Musée Ingres Bourdelle de Montauban

19 rue de l’Hôtel de ville, 82000 Montauban

Inscription en ligne : museeingresbourdelle.com