Nouvelle date pour Shaka Ponk à Toulouse

Après plusieurs années d’absence, 2023 marque le grand retour de Shaka Ponk. Des shows de pure énergie, Punk et Rock n’Roll dans plus de 40 salles à travers toute la France. Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Après une date complète le 2 décembre prochain au Zénith, le groupe présentera son dernier album une nouvelle fois en novembre 2024. Un véritable événement à ne pas rater sur scène !

Réservations : bleucitron.net