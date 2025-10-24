NOUVEAU SPECTACLE : NAÏM PRÉSENTE « CHAPITRE II » À MURET !

Partager Facebook

Le phénomène de l’humour, Naïm, annonce son grand retour près de Toulouse avec son nouveau spectacle « Chapitre II » !

Après le succès fulgurant de son premier one-man-show, « Cauchy-Schwarz », et des millions de vues sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos décapantes « La semaine de Naïm » (une analyse piquante et pertinente de l’actualité), l’humoriste Naïm revient déjà sur scène.

C’est à la Salle Horizon de Muret, près de Toulouse, qu’il posera ses valises à deux reprises pour vous présenter son tout nouveau spectacle : « Chapitre II » !

L’humoriste promet une nouvelle heure de stand-up, toujours aussi affûtée, où l’on retrouvera son sens de l’observation aiguisé, son rythme effréné et sa capacité unique à transformer les sujets d’actualité en véritables pépites comiques. Attendez-vous à un spectacle hilarant, intelligent et sans filtre, dans la lignée de ce qui a fait son succès.

Informations Pratiques & Réservation