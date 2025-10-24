NOUVEAU SPECTACLE : NAÏM PRÉSENTE « CHAPITRE II » À MURET !

Le phénomène de l’humour, Naïm, annonce son grand retour près de Toulouse avec son nouveau spectacle « Chapitre II » !
Après le succès fulgurant de son premier one-man-show, « Cauchy-Schwarz », et des millions de vues sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos décapantes « La semaine de Naïm » (une analyse piquante et pertinente de l’actualité), l’humoriste Naïm revient déjà sur scène.
C’est à la Salle Horizon de Muret, près de Toulouse, qu’il posera ses valises à deux reprises pour vous présenter son tout nouveau spectacle : « Chapitre II » !
L’humoriste promet une nouvelle heure de stand-up, toujours aussi affûtée, où l’on retrouvera son sens de l’observation aiguisé, son rythme effréné et sa capacité unique à transformer les sujets d’actualité en véritables pépites comiques. Attendez-vous à un spectacle hilarant, intelligent et sans filtre, dans la lignée de ce qui a fait son succès.
Informations Pratiques & Réservation
|Artiste
|Naïm
|Spectacle
|Chapitre II
|Date
|Samedi 25 octobre 2025 et Jeudi 14 janvier 2026
|Heure
|20h00
|Lieu
|Salle Horizon Pyrénées (Avenue des Pyrénées, 31600 Muret, près de Toulouse)
|Tarifs
|À partir de 35,00 € (Les tarifs varient généralement entre 35 € et 40 € selon la catégorie).
|Réservation
|Box.fr