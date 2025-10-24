vendredi , 24 octobre 2025

NOUVEAU SPECTACLE : NAÏM PRÉSENTE « CHAPITRE II » À MURET !

24 octobre 2025 Articles, Spectacles

Le phénomène de l’humour, Naïm, annonce son grand retour près de Toulouse avec son nouveau spectacle « Chapitre II » !

Après le succès fulgurant de son premier one-man-show, « Cauchy-Schwarz », et des millions de vues sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos décapantes « La semaine de Naïm » (une analyse piquante et pertinente de l’actualité), l’humoriste Naïm revient déjà sur scène.

C’est à la Salle Horizon de Muret, près de Toulouse, qu’il posera ses valises à deux reprises pour vous présenter son tout nouveau spectacle : « Chapitre II » !

L’humoriste promet une nouvelle heure de stand-up, toujours aussi affûtée, où l’on retrouvera son sens de l’observation aiguisé, son rythme effréné et sa capacité unique à transformer les sujets d’actualité en véritables pépites comiques. Attendez-vous à un spectacle hilarant, intelligent et sans filtre, dans la lignée de ce qui a fait son succès.

Informations Pratiques & Réservation
Artiste Naïm
Spectacle Chapitre II
Date Samedi 25 octobre 2025 et Jeudi 14 janvier 2026
Heure 20h00
Lieu Salle Horizon Pyrénées (Avenue des Pyrénées, 31600 Muret, près de Toulouse)
Tarifs À partir de 35,00 € (Les tarifs varient généralement entre 35 € et 40 € selon la catégorie).
Réservation Box.fr 

