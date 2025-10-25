RENCONTRE AVEC LESTER : LE « TROUBADOUR » TOULOUSAIN QUI FAIT VOYAGER LA FOLK-SOUL

Avec déjà plus de 330 000 streams au compteur, Lester, artiste toulousain aux racines philippines, revient cet automne avec un nouveau titre gorgé d’amour et d’émotions. Plongée dans l’univers d’un musicien pour qui l’unité et le partage sont la seule langue universelle.

Lester se présente comme un fier « troubadour », et il y a de quoi. Fils d’expatriés, il a passé la quasi-totalité de son enfance à l’étranger, une expérience qui a profondément forgé son identité musicale.

Durant cette période formatrice, il a eu la chance de côtoyer une incroyable diversité de cultures et de vivre des moments inoubliables aux côtés de personnes venues de tout horizon. Ce « melting pot folklorique » est aujourd’hui devenu l’inspiration incontournable de sa création musicale, un creuset d’humanité et de mélodies.

La Musique, Langue Internationale du Partage

Pour Lester, la musique est bien plus qu’un simple art ; elle est synonyme de partage, d’émotions et d’unité. Il la considère comme la véritable langue internationale, capable de transcender les frontières et les différences.

Que ce soit pour panser les blessures de l’âme ou pour donner un coup de pouce au moral, Lester voit dans la musique une force capable de faire office de thérapie dans les moments difficiles ou de motivation essentielle quand on a besoin d’avancer.

Un Nouveau Titre Rempli de Douceur

Après un début très prometteur marqué par l’accueil chaleureux de son premier single, qui a généré plus de 330 000 streams sur les plateformes ces derniers mois, Lester est de retour pour un nouveau chapitre de son histoire musicale.

Cet automne, le troubadour toulousain revient avec un deuxième titre qui promet d’être à son image : rempli d’émotions, d’amour et de douceur.

Restez connectés pour découvrir cette nouvelle balade folk-soul qui nous rappelle que, quelle que soit notre origine, la musique est un voyage que nous partageons tous.