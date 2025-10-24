L’ÉVÉNEMENT MODE À NE PAS MANQUER : TOULOUSE NOUVELLE MODE AUX HALLES DE LA CARTOUCHERIE

Rendez-vous le samedi 15 novembre 2025 pour une journée festive, créative et responsable, entièrement dédiée à la mode durable !

Vous cherchez à concilier style et éthique ? Ne manquez pas Toulouse Nouvelle Mode qui s’installe au cœur des Halles de la Cartoucherie pour une journée de rencontres et de découvertes sous le signe de la mode responsable et locale. Cet événement festif et convivial est une véritable vitrine pour toutes les solutions qui permettent de s’habiller avec style, tout en respectant la planète et ses acteurs.

Au Programme : Défilés, Créateurs et DIY

De 10h00 à 19h00, la mode change de dimension et vous invite à l’action :

Le Village des Marques Engagées : Découvrez un marché de créateurs locaux proposant des vêtements en upcycling , des pièces de seconde main et des collections de marques aux pratiques certifiées. L’occasion idéale de faire des achats 100% responsables.

Découvrez un marché de créateurs locaux proposant des vêtements en , des pièces de et des collections de marques aux pratiques certifiées. L’occasion idéale de faire des achats 100% responsables. Ateliers de Création et de Réparation : Passez à la pratique ! Des experts et créateurs vous initient au DIY (Do It Yourself) . Apprenez à coudre, customiser et réparer vos vêtements. Ces ateliers participatifs sont essentiels pour prolonger la vie de votre garde-robe.

Passez à la pratique ! Des experts et créateurs vous initient au . Apprenez à coudre, customiser et réparer vos vêtements. Ces ateliers participatifs sont essentiels pour prolonger la vie de votre garde-robe. Le Grand Défilé Engagé : Point d’orgue de la journée à 15h00 ! Laissez-vous éblouir par un défilé qui met en lumière la créativité locale. Des marques engagées, des créateurs d’upcycling et des boutiques de seconde main s’allient pour vous prouver que la mode durable est la plus belle qui soit.

Toulouse Nouvelle Mode est le lieu de convergence entre innovation industrielle et initiatives citoyennes : une journée complète pour inspirer, éduquer et transformer notre manière de consommer la mode !

Informations Pratiques