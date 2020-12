Nouveau dimanche avec les parkings gratuits et les magasins ouverts à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour ce dimanche 13 décembre, nouvelle initiatives à Toulouse pour préparer les fêtes de fin d’année avec les parkings gratuits pour trois heures et les magasins ouverts.

Pour aider les commerçants, la ville de Toulouse, le département ou encore la Région, proposent de nombreuses alternatives que vous avez pu découvrir sur notre site. L’initiative la plus importante reste l’ouverture des magasins pour les quatre dimanches du mois de décembre : 6, 13, 20 et 27 décembre. L’occasion de profiter de l’ambiance de noël, des décorations, illuminations et de retrouver les commerçants.

Pour permettre de vous déplacer en ville, les parking sont gratuits. 17 d’entre eux proposent six journées définies avec 3h de gratuité. Dimanche 6, lundi 7, mardi 8, dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 décembre, dans 17 parkings concernés : Carmes, Victor Hugo, Jean-Jaurès, Saint-Etienne, Capitole, Jeanne d’Arc, Arnaud Bernard, Saint-Aubin, Europe, Saint-Michel, Esquirol, Carnot, Saint-Cyprien, Marengo Gare, Matabiau Ramblas, Saint-Georges et Compans Caffarelli.

Et découvrez toujours toutes le activités de Noël à Toulouse