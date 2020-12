Vidéo : Revivez le live In Bikini Dura Electro en replay !

Samedi 5 décembre, le Bikini retrouvait la musique avec un livestream Electro en compagnie de plusieurs associations toulousaines. Retrouvez le replay en vidéo !

En attendant de pouvoir de nouveaux fouler le dancefloor du Bikini, la scène électro toulousaine s’était donc donné rendez-vous samedi dernier dans la salle mythique près de Toulouse. Candyhouse, Champ’caine, Fall Industry, Karnage, Regarts, Ritmo Fatale, Plein Phare, les Productions du Possible et Vandal Records ont investit les recoins les plus insolites du Bikini avec 9 sets taillés sur mesure, pour 3h de live pleines de surprises !

Pour ceux qui ont raté ça, la vidéo est en ligne :

00:00 – Regarts : Cold

22:40 – Candyhouse : Black Hat

47:26 – Ritmo Fatale : Kendal 4A97

1:10:40 – Les Productions du Possible : Mr MagnetiX & JiF

1:31:29 – Champ’Caine Records : Sophonic

1:54:08 – Vandal Records : SKS Vandal

2:13:04 – FALL INDUSTRY : Simon Schauen

2:34:41 – Plein Phare : Marcel DK & K!SSY

2:56:03 – KARNAGE RECORDS : The Clamps

