Concours – Gagnez vos places pour l’Hôtel du libre échange à la Salle Nougaro !

La Salle Nougaro accueille le vendredi 31 janvier la pièce « L’Hôtel du Libre Echange » par le Grenier Théâtre et la compagnie Coeur et Jardin. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Un des plus grands chefs d’œuvre de Georges Feydeau, le maître du vaudeville, mis en scène par Francis Azéma prend place le vendredi 31 janvier à la Salle Nougaro de Toulouse. Pinglet, entrepreneur de son état, se plaint de sa femme Angélique. Il fait donc la cour à leur voisine Marcelle, l’épouse de son ami et associé, l’architecte Paillardin. La tendre Marcelle, ayant elle aussi des griefs contre son mari, finit par accepter un rendez-vous galant, pour se venger.

Un lieu semble tout indiqué : « Sécurité et discrétion ! l’Hôtel du Libre-échange, Un chassé-croisé nocturne où les portes n’en finissent pas de claquer au cours d’une nuit de folie… »

Toulouse Blog et la Salle Nougaro vous offre des places pour cette production du Grenier Théâtre et de la compagnie Cœur et Jardin.

L’Hôtel du libre échange

Vendredi 31 janvier 2020

La Salle Nougaro