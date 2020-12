Norman en spectacle le 9 avril 2021 à Toulouse

Partager Facebook

L’humoriste Norman présentera son deuxième seul en scène le 9 avril 2021 sur la scène du Zénith de Toulouse.

L’époque de l’ado loser est révolue, Norman, l’humoriste aux milliards de vues sur YouTube, est devenu un homme, et même un père. Ce deuxième spectacle raconte cette nouvelle vie au delà de YouTube, et porte un regard neuf et original sur notre drôle d’époque. Norman y évoque avec humour sa génération, son bébé, son chat, ses derniers voyages, sa première bagarre, et tous ces petits rien du quotidien qui nous concernent tous. A voir absolument, et c’est uniquement sur scène !

Prévu initialement en mars 2020, il faudra attendre le 9 avril 2021 pour voir Norman à Toulouse.

Norman en spectacle

Le 9 avril 2021

Zénith de Toulouse

www.bleucitron.net