Noel sur la Place ce weekend à Tournefeuille

La 2ème édition de « Noël sur la Place », le marché de Noël de Tournefeuille, se tiendra du 20 au 22 décembre. L’occasion de faire ses derniers achats de Noël au profit d’associations caritatives et humanitaires.

Ce weekend, la ville de Tournefeuille fait son marché de Noël. La 2e édition de « Noël sur la place » se tiendra du 20 au 22 décembre avec de nombreux stands, animations ou encore des jeux. Sur place, on retrouvera un petit marché solidaire pour les associations caritatives et humanitaires de la ville, de la musique et de la danse mais aussi tout une restauration sur place.

A noter, que le Père Noël sera présent ainsi que de nombreuses activités pour les enfants.

Une soirée inaugurale a lieu ce vendredi 20 décembre dès 18h30. Puis le marché ouvre du samedi 21 décembre de 9h à 20h au dimanche 22 décembre de 9h à 13h sur la place de la Mairie.