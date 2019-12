La Halle de la Machine fête son premier anniversaire

Partager Facebook

La Halle de la Machine fêtera son premier anniversaire ce vendredi 20 décembre de 17h à 20h.

Le vendredi 20 décembre de 17h à 20h, la Halle de La Machine revient en images sur les premiers pas d’Astérion et cette folle aventure toulousaine.

Au programme :

Projection du film

Le Gardien du Temple (spectacle Cie La Machine et François Delaroziere Documentaire de Dominique Deluze et Sylvain Luini, production XBO Films)

Interlude musical

Projection du documentaire sur la Piste des Géants (Dominique Deluze et Sylvain Luini, production XBO Films, avec la participation de France 3 Occitanie)

Une naissance au cœur de Toulouse

Novembre 2018, née des eaux de la Garonne, le Minotaure foule pour la première fois les pavés toulousains pour aller à la rencontre des habitants. Un opéra mythologique orchestré par la compagnie La Machine qui a su réunir plus de 900 000 spectateurs pendant 4 jours dans le labyrinthe de la ville rose. Un théâtre hors norme soulignant la beauté de cette ville dont Astérion a fait aujourd’hui sa demeure.

Une demeure qui a ouvert quelques jours après sur la Piste des Géants, dans le quartier de Montaudran, ce quartier en pleine métamorphose dont la reconversion artistique est à présent amorcée.

S’adresser au plus grand nombre et a tous les publics.

Depuis son ouverture et d’ici à fin décembre 2019, la Halle de La Machine aura été ouverte 282 jours et accueilli plus 300 000 visiteurs pour la plupart issus de Toulouse et d’Occitanie. Un rayonnement régional à vocations nationale et internationale.

Après 1570 voyages sur la piste historique, Astérion projette d’explorer dans le quartier de nouveaux parcours pour l’année 2020. Depuis un an, 67 000 personnes ont voyagé sur son dos. Le Manège Carré Sénart, installé sur la Piste des Géants, a quant à lui, transporté à dos d’insectes et de buffles géants 80 000 passagers. 90 heureux voyageurs ont pu grimper sur le dos d’Ariane lors d’Attractions.

Une centaine d’ateliers à destination des scolaires, de la maternelle au lycée, ont par ailleurs accompagné les élèves de Toulouse et d’Occitanie dans cette aventure technique et artistique.

Une histoire qui se construit également avec les entreprises du territoire. Au sein d’un écosystème scientifique, et au cœur d’une ville propice au tourisme d’affaire, la Halle de La Machine a accueilli depuis son ouverture 80 entreprises, soit 12 500 professionnels venus découvrir Toulouse à travers une de ses facettes culturelles.

Premier anniversaire de la Halle de la Machine

Vendredi 20 décembre 2019

Accès libre et gratuit de 17h à 20h

Ouverture exceptionnelle du Minotaure Café jusqu’à 23h