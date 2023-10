Niska en concert à Toulouse

Partager Facebook

Ce mercredi, le rappeur Niska sera en concert au Bikini de Toulouse.

Aujourd’hui, Niska est dans la tête de millions de personnes grâce à un rap qui ne laisse plus personne indifférent. En France, mais pas que : en quelques années, le rappeur de l’Essonne s’est imposé comme l’un des plus flamboyants porte-drapeaux de la musique francophone en dehors des frontières hexagonales. Et c’est tout sauf un hasard, tellement l’impertinence de Niska déroute tout autant qu’elle fascine : chacun de ses tubes est une piqûre d’adrénaline dont on ne se peut passer.

Une invitation à danser, un hymne émancipatoire qui libère les corps et pousse au lâcher-prise. Le parfait mélange des sonorités africaines qui inspirent la pop d’aujourd’hui et de la vivacité́ du rap français. « Je suis le symbole de ce que le rap est devenu : une musique décomplexée, qui touche tout le monde. ». Après avoir s’être produit dans un Accor Arena complet, Niska a sorti en 2022 « Le Monde est Méchant V2 », une réédition de son dernier projet qui est déjà certifiée disque d’Or. En même temps, Niska en a profité pour dépasser la barre du million d’albums vendus en carrière.

On pourra découvrir le rappeur sur la scène du Bikini ce mercredi soir !

info : lebikini.com