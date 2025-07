Les Matinales Toulousaines : Une Rive Gauche au Lever du Soleil pour un Rendez-vous Unique !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, France – Envie de vivre la Ville Rose sous un angle inédit ? Les Matinales Toulousaines vous proposent une expérience singulière et poétique sur la Rive Gauche ce vendredi 8 août 2025, dès 7h30 du matin ! C’est le moment idéal pour surprendre Toulouse en train de rosir et de s’éveiller doucement, avant l’agitation de la journée.

Une Échappée Matinale Enchantée au Fil de la Garonne

Cette balade matinale est une invitation à :

Profiter des lumières matinales pour capturer l’essence d’une ville encore endormie, où les reflets sur la Garonne offrent un spectacle féerique.

pour capturer l’essence d’une ville encore endormie, où les reflets sur la Garonne offrent un spectacle féerique. S’approprier le fleuve et son histoire comme si vous étiez seuls au monde, guidés par le calme et la beauté de l’aube.

comme si vous étiez seuls au monde, guidés par le calme et la beauté de l’aube. Bénéficier de l’expertise d’un guide-conférencier agréé de l’Office de Tourisme de Toulouse, qui partagera les secrets et anecdotes de la Rive Gauche et du fleuve.

Ce rendez-vous unique, conçu pour être en parfaite harmonie avec ce moment si particulier du jour, vous mènera d’une rive à l’autre de la Garonne, dévoilant des perspectives insoupçonnées sur la ville.

Finir en Douceur au Bord de l’Eau

L’expérience s’achèvera en douceur et en convivialité, avec un café et un croissant offerts au bord de l’eau, à la charmante guinguette Les Pêcheurs de Sable. Un moment parfait pour échanger et savourer les dernières lueurs du matin.

Cette initiative est réalisée en partenariat avec l’Espace Patrimoine et la guinguette Les Pêcheurs de Sable, garantissant une immersion de qualité.

Ne manquez pas cette opportunité de découvrir ou redécouvrir Toulouse autrement, au fil de la Garonne et des douces lumières de l’aube !

Infos Pratiques :

Date : Vendredi 8 Août 2025 à 7h30

Tarifs : 8€

Réservations :

réserver