Du 1er aout au 30 septembre, le Nailloux outlet Village accueille l’exposition « Replantons le Canal du Midi ».

Dans le cadre de son partenariat avec la Mission Mécénat de Voies Navigables de France, Nailloux Outlet Village met à l’honneur le travail de l’artiste francocubain Yoel Jimenez. A partir du 1er Août et jusqu’au 30 septembre, les visiteurs pourront découvrir sa collection d’affiches dédiées au projet de replantation du canal.

Les platanes, joyaux de la région Occitanie, sont victimes d’une maladie incurable, le chancre coloré. Pour vaincre l’épidémie, la seule solution est d’abattre ceux qui sont malades et de replanter de nouvelles essences. Tout au long de l’année, la Mission Mécénat de VNF mène des actions de sensibilisation et de collecte auprès du grand public, des collectivités et des entreprises pour protéger l’œuvre de Pierre-Paul Riquet inscrite par l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.

Yoel Jimenez, artiste plasticien de 45 ans, de nationalité franco-cubaine, vit et travaille à Toulouse depuis 2007. Diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de La Havane en 1991, il pratique principalement la gravure, et plus spécifiquement la xylographie, mais aussi le dessin, la sculptture, des installations et des performances de street art.

Informations pratiques :

Cette exposition se tiendra dans un espace dédié et rafraichissant « Faites une escale au Canal du Midi », situé en rue haute à côté du comptoir d’Isatis. Entrée gratuite. Du 1er août au 30 septembre.