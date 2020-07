Sortie Cinéma : Terrible Jungle, The Climb, T’as pécho…

Partager Facebook

Dans les sorties cinéma ,cette semaine, on pourra découvrir Terrible Jungle, The Climb, The Vigil, T’as pécho? ou encore Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains.

Terrible Jungle de Hugo Benamozig, David Caviglioli avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

The Climb de Michael Angelo Covino avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

The Vigil de Keith Thomas avec Dave Davis, Menashe Lustig, Malky Goldman

New York, Brooklyn. Après avoir quitté la communauté juive orthodoxe, Yakov, à court d’argent comme de foi, accepte à contrecœur d’assurer la veillée funèbre d’un membre décédé de ce groupe religieux. Avec la dépouille du défunt pour seule compagnie, il se retrouve bientôt confronté à des phénomènes de plus en plus inquiétants…

T’as pécho ? de Adeline Picault avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains de Hong Sung-Ho avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.