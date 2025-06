Nada Surf au Bikini : Le Concert de Rentrée Incontournable le 8 Septembre 2025 !

Partager Facebook

Toulouse, préparez-vous pour une rentrée rock et mélodieuse ! Le légendaire trio new-yorkais Nada Surf prendra d’assaut la scène du Bikini le lundi 8 septembre 2025 à 19h30 pour un concert qui s’annonce comme un événement majeur de cette fin d’année !

Depuis près de 30 ans, Nada Surf est bien plus qu’un simple groupe de rock ; il fait partie intégrante de la bande-son de nos vies. De l’incontournable « Let Go » en 2002 à l’introspectif « The Weight Is a Gift » en 2005, sans oublier les pépites de leurs albums comme « The Proximity Effect », « Lucky », « The Stars Are Indifferent to Astronomy », et « Never Not Together », leurs chansons ont traversé les générations, s’installant durablement dans nos cœurs et nos playlists.

En matière de power pop, où les guitares altières rencontrent des refrains entêtants, Nada Surf perpétue le meilleur de Nirvana, de Big Star et de Jason Falkner. Le groupe affiche une constance implacable et une qualité impeccable, à l’image d’un ami fidèle vers qui l’on revient toujours, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Leur capacité à créer des mélodies à la fois puissantes et émouvantes est une signature qui ne se dément jamais.

L’année 2025 marquera un jalon particulier pour les fans toulousains : ce sera le 10ème passage de Nada Surf sur la scène emblématique du Bikini ! Une preuve de l’attachement mutuel entre le groupe et son public local.

Ne manquez pas ce concert de rentrée qui promet de vous faire vibrer au son des classiques et des dernières pépites de Nada Surf, pour une soirée de retrouvailles musicales !

Infos Pratiques :

Date : lundi 8 septembre 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs :

à partir de 29€

Réservations :

Le Bikini