Du costume au one-woman-show : Fabienne s’épanouit au Citron Bleu !

Le Citron Bleu Café Théâtre de Toulouse accueille l’audacieuse Fabienne et son seule en scène, « Épanouies », le jeudi 13 novembre 2025 à 19h00. Ancienne cadre dirigeante, cette quinqua débordante d’énergie a osé réaliser son rêve en devenant ce qu’elle appelle une HPI : Humoriste Pétillante Inspirée.

Son spectacle « Épanouies » est un recueil de moments de vie et de portraits de femmes, à la fois déjantés, détonants et touchants. Avec singularité et légèreté, Fabienne aborde des thèmes universels tels que les grands changements de vie, l’affirmation de soi, mais aussi avec un brin de sarcasme, la « gouroutisation » du coaching et du développement personnel. C’est un show sincère et plein d’énergie qui prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se réinventer et monter sur scène.

Informations pratiques

Lieu : Citron Bleu Café Théâtre, 13 Rue des Lois, Toulouse

Date et heure : Jeudi 13 novembre 2025 à 19h00

Tarifs : De 14€ à 18€

Réservation : Billets disponibles sur le site du Citron Bleu Café Théâtre et dans les points de vente habituels.

Venez découvrir cette artiste qui a osé tout plaquer pour l’humour !