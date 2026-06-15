Festival Estiv’Halles 2026 à Revel : quand la musique classique rencontre la haute gastronomie

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Du 21 au 25 juillet 2026, la ville de Revel (Haute-Garonne) accueille la sixième édition du festival Estiv’Halles. Cette année, l’événement propose un concept savoureux en faisant dialoguer la musique symphonique avec l’art de la table. Focus sur un festival qui promet d’éveiller tous les sens.

« Grands Gourmands » : le thème d’une 6e édition déjantée

Pour son grand retour estival, le festival Estiv’Halles a choisi de mettre les « Grands Gourmands » à l’honneur. L’objectif est clair : proposer au public un menu où la « bonne bouffe » et la musique classique se répondent dans une ambiance décrite comme « franchement déjantée ».

Charles d’Hubert, directeur artistique et fondateur de l’événement, souligne les liens étroits entre ces deux arts. Qu’il s’agisse du raffinement des œuvres de Ravel ou du célèbre tournedos Rossini, la musique et la cuisine partagent une histoire commune qui sera explorée tout au long de la semaine. Pour sublimer ce concept, le chef cuisinier au parcours international Gabriel Demoulliers a été invité à rejoindre l’aventure afin de créer une véritable synergie entre la scène et l’assiette.

Un festival immersif produit sur place

La singularité d’Estiv’Halles réside dans son modèle de création : le festival ne se contente pas de programmer des concerts, il les fabrique intégralement sur place.

Plus de trente artistes, incluant des chanteurs lyriques, des instrumentistes, des comédiens et des scénographes, se réunissent en résidence estivale à Revel.

Cette dynamique collective donne naissance à cinq spectacles originaux et inédits.

Le public a ainsi l’opportunité de suivre les mêmes artistes d’un soir à l’autre, découvrant des œuvres qui se répondent au fil des jours dans des situations toujours renouvelées.

Le programme complet du 21 au 25 juillet 2026

Pendant cinq jours, cinq créations originales viendront rythmer la vie de la commune, incluant des dégustations musicales et des créations culinaires.

Mardi 21 juillet à 21h : Spectacle « Menu découverte » à la Salle Claude Nougaro.

Mercredi 22 juillet à 11h et 17h : « Petits Gourmands », une représentation pensée pour le jeune public au MUB Musée du Bois.

Jeudi 23 juillet à 21h : « Repas en 6 temps » à la Salle Claude Nougaro.

Vendredi 24 juillet à 18h : « Scénettes sous le beffroi », en accès libre sur la Place Philippe VI de Valois.

Samedi 25 juillet à 21h : Grand concert lyrique de clôture intitulé « Y a comme un air d’Opéra », à la Salle Claude Nougaro.

Informations pratiques et billetterie

Fidèle à ses valeurs, l’association Rebel ô moun païs, organisatrice de l’événement, maintient une politique tarifaire très accessible.

Tarifs à la séance : 15 € en plein tarif et 8 € en tarif réduit.

Passe Estiv’Halles : 30 € (ou 16 € en tarif réduit) pour profiter de l’intégralité des spectacles de la semaine.

Gratuité : L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, et plusieurs animations dans la ville sont en accès libre.

La programmation détaillée et la billetterie en ligne sont d’ores et déjà accessibles sur le site officiel de l’événement : estivhalles.fr.