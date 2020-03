Muret : Visite virtuelle du Musée Clément Ader

Partager Facebook

Le Musée Clement Ader & Les grands hommes à Muret propose une visite virtuelle pour faire un peut oublier le confinement.

Ce musée retrace d’une part l’histoire si riche de la ville de Muret (une salle archéologie et une salle consacrée à la bataille de Muret en 1213) et rend, d’autre part, un vibrant hommage aux Grands Hommes qui ont marqué l’histoire de Muret et parfois même l’histoire de l’Humanité.

Nicolas Dalayrac/compositeur muretain, Le Maréchal Niel/maréchal-ministre de Napoléon III, Vincent Auriol/président de la République de 1947 à 1954 et Clément Ader/pionnier de l’aviation.

Faites donc une petite visite : https://www.hdmedia.fr/visite-virtuelle/hd/cbpsdpt8d-musee-clement-ader-et-les-grands-hommes-31-muret.html