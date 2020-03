Sting en concert cet automne à Toulouse

Partager Facebook

Le 12 octobre prochain, Sting sera en concert au Zénith de Toulouse pour y présenter sa tournée My Songs.

La tournée My Songs de Sting retournera en Europe en 2020 avec des apparitions programmées dans des salles de concert et des festivals, incluant des performances uniques dans quatre villes de France dont Toulouse le 12 octobre 2020.

Sting My Songs, certifié disque de platine en France, propose un concert exubérant et dynamique mettant en vedette ses chansons phares les plus aimées, écrites tout au long de la carrière prolifique (17 fois lauréat du prix Grammy) à la fois avec le groupe The Police et en tant qu’artiste solo. Salué par une « performance magistrale du début à la fin », le concert « emmène les fans dans un voyage musical à travers le temps », avec des « succès comme « Fields of Gold », « Shape of my Heart », « Roxanne » et « Demolition Man » ponctuant un spectacle inoubliable. » Les fans peuvent également s’attendre à entendre « Englishman In New York », « Every Breath You Take », « Roxanne », « Message In A Bottle » et bien d’autres encore, avec Sting accompagné Dominic Miller (guitare), Josh Freese (batterie), Rufus Miller (guitare), Yolanda Charles (basse), Kevon Webster (clavier), Shane Sager (harmonica) avec Melissa Musique et Gene Noble (choeurs).

Il faudra être rapide pour prendre vos places pour ce concert événement à Toulouse. Réservations sur Box Office au 0534311000 et www.box.fr !