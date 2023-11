Movember : Rencontre autour des cancers masculins au CHU de Toulouse

Partager Facebook

A man’s thumb holds a mustache, signifying support for those affected by Prostate Cancer a powerful image for men’s healthcare and World Cancer Day.

Les équipes d’urologie du CHU de Toulouse donnent rendez-vous au grand public et aux hospitaliers à l’hôpital Rangueil, le 29 novembre de 10h à 16h, pour un temps d’échange dédié à la prévention et au dépistage des cancers masculins à l’occasion de Movember 2023.

En 2023, en France, l’homme est concerné par 57% du nombre total de nouveaux cas de cancer. Parmi eux et le plus fréquent : le cancer de la prostate avec 60 000 nouveaux cas par an. De même, une augmentation de 28% des cas de cancers du testicule est également attendue pour 2025. Ces chiffres témoignent de l’importance de la prévention autour de ces cancers masculins.

Le cancer de la prostate ou le cancer des testicules peut parfois susciter une certaine gêne chez les hommes, décourageant les discussions ouvertes et le dépistage précoce. C’est dans ce contexte que le CHU s’engage dans l’initiative Movember.

A l’hôpital Rangueil, les équipes d’urologie et les associations (Anamacap, CAMI) seront mobilisés le 29 novembre pour sensibiliser, informer et créer un espace d’échange propice à la prévention sur les signes d’alerte et au dépistage.

L’occasion d’écouter les témoignages exceptionnels de Philippe Sella, ancien joueur de rugby au XV de France ou de Pierre Sébastien, médecin de l’équipe de France de Handball de 2004 à 2022 et de profiter de la diffusion du film « Les mains en hauts du guidon ». Un film réalisé par Charles Baux, qui, atteint d’un cancer urologique, a parcourut le tour d’Europe en vélo en 4 mois et demi.

A la rencontre du robot chirurgical Xi

Matériel de pointe utilisé par le CHU de Toulouse, le robot Xi dernière génération sera à disposition dans le hall de l’hôpital Rangueil pour que chacun puisse se mettre à la place des chirurgiens.

Dédiés à l’assistance chirurgicale, ces robots sont utilisés par les urologues et plus de la moitié des interventions concernent une prise en charge en cancérologie. Ils sont également utilisés dans cinq autres spécialités du CHU : le digestif, la gynécologie, le thoracique, la pédiatrie et l’ORL.

Le robot Xi permet un confort opératoire avec une meilleure vision en 3D et davantage de précision des gestes grâce aux bras articulés capables de réaliser des mouvements à 360 degrés. C’est au total 627 patients qui ont bénéficié de l’utilisation de ce matériel de pointe en 2022, dont 345 dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale d’un cancer.