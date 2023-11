Qui est le gagnant des Coups de Pousse du Festival Détours de Chants ?

Partager Facebook

Primo Gaouzi est donc le gagnant des Coups de Pousse du Festival Détours de Chants 2024.

Le lauréat des Coups de Pousses du 18 novembre 2023, choisi par un jury de lycéennes et lycéens enthousiasmés par sa poésie, est Primo Gaouzi qui donnera son récital en solo le mercredi 24 janvier 2024 à la Cav’Po.

Chansonnier du pays toulousain, Primo Gaouzi écrit et compose des chansons poétiques et engagées inspirées des chanteurs francophones classiques (Brassens, Brel, Barbara) et plus récents (Graeme Allwrigth, Mano Solo, Allain Leprest). Accompagné du piano, de la guitare ou de l’accordéon, il chante des personnages de fabuleux marginaux, de clochards célestes, d’amoureux transis, d’ivrognes clairvoyants et autres inadaptés à la folie du monde moderne, déambulant dans les rues de Toulouse.