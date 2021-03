Montauban – Report du festival « Mars en Danse »

Partager Facebook

Au regard de la situation sanitaire, la ville de Montauban est contrainte d’annuler la deuxième édition du festival « Mars en Danse » initialement prévue du 14 au 21 mars 2021.

Depuis plusieurs décennies, la danse sous toutes ses formes s’épanouit dans la cité d’Ingres et de Bourdelle. La deuxième édition du festival « Mars en Danse », organisé tous les deux ans sous la direction artistique de Marie-Amélie Moreau, développe et poursuit ce lien étroit entre notre ville et cet art vivant. Ce temps fort invite professionnels et amateurs à savourer une programmation foisonnante mêlant les esthétiques diverses de l’art chorégraphique.

Si les amateurs de danse sont privés de leur rendez-vous chorégraphique de mars, gageons que les semis artistiques prévus au printemps fleuriront de plus belle à l’automne pour le plus grand plaisir de tous !

En effet, les équipes travaillent activement au report de l’évènement à la fin d’année 2021 autour des deux grandes compagnies invitées pour cette édition : le Ballet du Capitole et Angelin Preljocai.

Jolie consolation, les amateurs de danse pourront toutefois se rendre à la Maison du Crieur du 5 au 27 mars pour découvrir l’exposition « Autour de la Danse » de l’artiste Délie Duparc.

La ville de Montauban a en effet souhaité la maintenir pour marquer son attachement au monde de la culture et du spectacle, en mettant en avant les arts chorégraphiques à l’occasion de cette exposition.