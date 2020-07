Montauban : Les animations au Muséum Victor Brun

Partager Facebook

Cet été, le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun propose une programmation qui ravira petits et grands. Retrouvez une activité tous les mardis, mercredis et jeudis matins à l’exception de la semaine du 10 au 16 août.

Tous les mardis et jeudis matins, un atelier pour les enfants à partir de 4 ans et les familles vous est proposé au jardin des plantes (mois de juillet) ou au muséum (mois d’août). Les ateliers au jardin des plantes seront l’occasion de découvrir l’histoire de cet ancien jardin d’acclimatation et d’observer sa biodiversité ornithologique et botanique.

Les ateliers au muséum vous inviteront à découvrir de façon ludique ses collections : enquête suite à la disparition d’une genette, découverte de l’histoire cachée des spécimens du musée, travail de pisteur pour identifier les traces laissées par les animaux dans la nature ou encore réalisation d’une chimère.

De plus, tous les mercredis matins, une visite guidée sur une thématique donnée sera l’occasion de visiter le muséum autrement. Ainsi seront abordés soit l’histoire du muséum et de ses spécimens les plus remarquables, soit l’intelligence animale, en lien avec l’actuelle exposition « Intelligences animales : Pas si bêtes ! ».

Retrouvez le programme complet et détaillé sur le site Internet du Muséum www.museum.montauban.com

Pour votre sécurité et celle des autres visiteurs, des mesures ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la COVID 19. Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans et la jauge de chacune des manifestations a été définie afin de pouvoir garder les distances nécessaires.

Informations pratiques :

Réservation au 05 81 98 20 47