Le salon de l’Immobilier de Toulouse revient pour une 56e édition

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Meett, nouveau parc des expositions de Toulouse, accueille pour la première fois le Salon de l’Immobilier de Toulouse, dans le Centre de Conventions, du 2 au 4 octobre 2020.

Cette 56ème édition réunira une fois encore les principaux acteurs du marché en Occitanie. L’évènement incontournable du secteur de l’immobilier étend ses thématiques historiques liées à l’achat et la construction, à celles du financement, de l’agrandissement, de l’épargne et de l’investissement. De nombreux services sont proposés sur le salon pour permettre aux visiteurs de trouver les réponses à leurs projets immobiliers. Grâce à des outils entièrement gratuits, le public pourra

prendre rendez-vous avec des experts lors de consultations, organiser sa visite au travers de parcours thématiques ou encore assister à l’une des 16 conférences. Des ateliers de bricolage et de home-staging viendront compléter les offres proposées durant les 3 jours de salon.

Pendant 3 jours, 90 exposants seront présents pour répondre aux visiteurs

désireux de concrétiser leur projet d’acquisition et d’investissement, dont plus de 10 nouveaux acteurs notamment dans les secteurs de l’immobilier neuf et de la construction de maison individuelle.

L’édition automnale du Salon de l’Immobilier de Toulouse présente 16 conférences gratuites qui permettront aux primo-accédants, acquéreurs ou investisseurs de trouver des informations concrètes et prendre les meilleures décisions. Conçues de manière à répondre au mieux aux attentes et besoins du public, ces conférences seront le lieu d’échanges avec des professionnels du secteur, notamment sur l’impact de la crise sanitaire ou encore sur des thématiques d’investissement et d’épargne.

Salon de l’Immobilier de Toulouse

2 au 4 Octobre 2020 –

Entrée gratuite

MEETT, Parc des Expositions de Toulouse

Centre des Conventions

3601 Chemin du Pigeonnier, 31840 Aussonne