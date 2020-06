Montauban : Le Musée Ingres Bourdelle rouvre ses portes et prolonge ses expositions

Partager Facebook

Prolongation des expositions temporaires et réouverture complète pour le Musée Ingres Bourdelle de Montauban.

Suite aux dernières annonces gouvernementales, le Musée Ingres Bourdelle de Montauban qui a été un des premiers musées à rouvrir ses portes le mois dernier (mais uniquement le week-end), retrouve ses horaires habituels dès mardi prochain, le 9 juin. Il sera donc ouvert au public du mardi au dimanche de 10h à 19h et le jeudi jusqu’à 21h.

Au-delà du musée qui présente une collection unique au monde dans un cadre historique qui vient d’être entièrement rénové et restructurée, le Musée Ingres Bourdelle a prolongé ses expositions temporaires jusqu’au 1er novembre.



Parmi elles, l’exposition Constellation Ingres Bourdelle qui rassemble 33 fleurons prêtés par les institutions françaises les plus prestigieuses et qui dans ce contexte si particulier, ont accepté de prolonger leurs prêts.

Prolongation de l’exposition Constellation Ingres Bourdelle



33 œuvres, peintures et sculptures, ont été choisies dans les collections nationales autour de Jean-Dominique Ingres et Antoine Bourdelle. Dans cette exposition, Ingres dialogue avec ses élèves mais aussi avec ses héritiers, sages ou impertinents : Picasso, Martial Raysse… Les œuvres de Bourdelle sont confrontées à celles de Rodin et la présence de peintures d’Edgard Degas et de Maurice Denis dessine le contexte de la création artistique de cette époque. Ces prêts, sont le témoignage des échanges entre le musée Ingres Bourdelle et de célèbres institutions telles que le musée du Louvre, le musée d’Orsay, le musée Picasso, le musée Bourdelle, le musée Rodin, le Centre Pompidou et bien d’autres…

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Musée Ingres Bourdelle

19, rue de I’Hôtel-de-ville / 82000 Montauban

Tél : (+33) 5 63 22 12 91

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 19h et le jeudi jusqu’à 21h

Achat de billets d’entrée et informations sur le site du musée : www.museeingresbourdelle.com