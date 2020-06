Report pour le spectacle Soy de Cuba à Toulouse

Partager Facebook

Initialement prévu le 20 décembre 2020, le spectacle Soy de Cuba prendra place au Casino Barrière de Toulouse le dimanche 18 avril 2021. Les billets restent valables pour la nouvelle date.

Auréolé de 5 étoiles au Festival Fringe d’Edimbourg à sa création en 2011, Soy de Cuba a conquis 200 000 spectateurs à travers l’Europe ! Inspiré de l’histoire vraie de la jeune cubaine Ayala Yanetsy Mojeron, partie à La Havane réaliser son rêve : devenir danseuse professionnelle. Suivons Ayala aux sons classiques des mambos, rumbas, salsas et plus contemporains du jazz afro-cubains et reggaeton, accompagnée des meilleurs danseurs du Ballet de la Télévision Cubaine. La générosité des musiciens et le décor composé d’inserts vidéo ingénieux nous transportent directement à Cuba. La magie opère grâce au talent de Rembert Egues, directeur musical de légende, Michael Xerri et Julie Dayan, directeurs artistiques, ainsi que Luis Alberto Moro Ronda et Dieser Serrano, les chorégraphes.

Rendez-vous désormais en 2021 pour la date toulousaine du spectacle Soy de Cuba.

Réservations : www.bleucitron.net