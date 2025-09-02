« Mon Voisin Totoro » : Ciné Plein Air Magique au Jardin du Barry Samedi 13 Septembre 2025 !

Partager Facebook

Toulouse, préparez vos plaids et vos coussins ! Le Centre culturel Bordeblanche vous invite à une soirée enchantée avec la projection en plein air du chef-d’œuvre d’Hayao Miyazaki, Mon Voisin Totoro, ce samedi 13 septembre 2025 à 20h45 au Jardin du Barry.

C’est une occasion rêvée de redécouvrir ce film d’animation culte. L’histoire suit deux sœurs, Mei et Satsuki, qui s’installent à la campagne et découvrent leurs voisins invisibles : Grand, Moyen et Petit Totoro, les esprits de la forêt. Le film nous plonge dans leur univers fascinant, où Totoro, au ventre rond, se nourrit de glands, peut voler, se déplace en « Chat-Bus » et joue d’ocarinas magiques les nuits de pleine lune.

Ce moment de poésie et de tendresse est une invitation à la rêverie, à partager en famille ou entre amis. Et comme tous les cinémas en plein air organisés par la ville, l’entrée est gratuite ! Pour plus de confort, n’hésitez pas à vous munir de transats, coussins et plaids pour vous installer.

Infos Pratiques :

Film : Mon Voisin Totoro (Hayao Miyazaki, 1988, 1h27)

Date : Samedi 13 septembre 2025

Heure : 20h45

Lieu : Jardin du Barry, Toulouse

Tarif : Gratuit

Organisateur : Centre culturel Bordeblanche

Météo : En cas d’intempéries, pensez à consulter la page Facebook du Centre organisateur pour les informations de dernière minute.