Le Blind-Test du Bijou : Rendez-vous ce Mardi 9 Septembre pour une Soirée Musicale et Ludique !

Toulouse, amateurs de musique et de défis, le moment est venu de tester vos connaissances ! Le Blind-Test du Bijou revient ce mardi 9 septembre à 20h32 pour une soirée où vos oreilles et votre culture musicale seront mises à l’épreuve.

Êtes-vous vraiment sûr de vos classiques ? Pensez-vous pouvoir reconnaître un morceau en seulement quelques notes ? C’est l’occasion de le prouver ! Entre tubes incontournables, pépites oubliées et surprises musicales, le Blind-Test du Bijou est un jeu amusant où la rapidité est de mise.

Que vous veniez seul ou en équipe, tout le monde est le bienvenu ! L’ambiance est conviviale, décontractée, et le mot d’ordre est simple : le fun avant tout ! C’est la parfaite opportunité de passer un bon moment, de partager votre passion de la musique et de vous affronter amicalement.

Informations pratiques :

Événement : Le Blind-Test du Bijou

Date : Mardi 9 septembre 2025

Heure : 20h32

Lieu : Le Bijou, Toulouse

Tarif : Entrée libre