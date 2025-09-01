Cirque et Poésie : « 15m2 » sur le Parvis de la Médiathèque Grand M !

Toulouse, préparez-vous à être émerveillés ! Dans le cadre de l’événement « Le Mirail fête sa rentrée ! », la Médiathèque Grand M accueille le spectacle de cirque « 15m2 » de la compagnie Le Poil Flou, ce mercredi 10 septembre 2025 à 17h00. Un moment de poésie et de fantaisie, à découvrir gratuitement sur le parvis !

« 15m2 » est une exploration du quotidien, une ode à l’imagination qui peut transformer le plus banal des espaces en un lieu d’aventure. L’histoire se déroule dans une chambre avec un lit, une étagère et quelques livres. Deux personnages, interprétés par Hugo Stieglitz et Aurélien Remy, partagent ce quotidien qu’ils détournent sans cesse pour s’évader.

Entre sérieux et fantaisie, ils utilisent le jeu pour se réapproprier leur réalité. Jusqu’où peut-on voyager au milieu d’une chambre ? Ce spectacle de cirque, d’une durée de 50 minutes, est une invitation à la rêverie, à la légèreté et à la créativité.

Informations pratiques :

Spectacle : « 15m2 » par la compagnie Le Poil Flou

Date : Mercredi 10 septembre 2025

Heure : 17h00

Lieu : Sur le parvis de la Médiathèque Grand M, Toulouse

Durée : 50 minutes

Tarif : Gratuit

Dans le cadre de : « Le Mirail fête sa rentrée ! »