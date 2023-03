Mon Crime, The Whale, Scream VI…que voir au cinéma cette semaine ?

Cette semaine au cinéma, on découvrira Mon Crime, The Whale, Scream VI, Women Talking ou encore Comme une actrice.







Mon Crime de François Ozon

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Après avoir été acquittée, elle commence sa nouvelle vie, faite de gloire et de succès. Jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour.

The Whale de Darren Aronofsky

Avec Brendan Fraser, Sadie Sink, Ty Simpkins

Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, tente de renouer avec sa fille adolescente pour une ultime chance de rédemption.

Scream VI de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande que New-York personne ne vous entendra crier…

Women Talking de Sarah Polley

Avec Rooney Mara, Claire Foy, Jessie Buckley

Des femmes d’une communauté religieuse isolée luttent en 2010 pour réconcilier leur foi et leur réalité quotidienne.

Toi non plus tu n’as rien vu de Beatrice Pollet

Avec Maud Wyler, Géraldine Nakache, Grégoire Colin

Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. Claire va être accusée de tentative d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-elle ni vi ni senti qu’elle était à nouveau enceinte ?

Comme une actrice de Sébastien Bailly

Avec Julie Gayet, Benjamin Biolay, Agathe Bonitzer

Anna, actrice proche de la cinquantaine, est quittée par son mari, Antoine, metteur en scène de théâtre. Prête à tout pour ne pas le perdre, elle va jusqu’à prendre l’apparence de la jeune femme avec laquelle il entretient une liaison.