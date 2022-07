« Momies. Corps préservés, corps éternels » , l’exposition événement au Muséum de Toulouse

Partager Facebook

Du 22 octobre 2022 au 2 juillet 2023, le Muséum de Toulouse nous offre une nouvelle exposition éphémère d’ampleur avec « Momies. Corps préservés, corps éternels » .

Qu’il s’agisse de momies artificielles, témoins de rites funéraires anciens, ou de momies naturelles formées par l’action du gel, du sel, de la tourbe ou même de l’ambre, « Momies. corps préservés, corps naturels » s’intéresse à la conservation des corps dans le monde entier, qu’ils soient humains ou animaux.

Elle se penche également sur les techniques de conservation contemporaines et pose les questions éthiques et déontologiques liées à la conservation des restes humains. Avec cette exposition, le Muséum de Toulouse questionne pour la première fois l’humanité sur son rapport au temps, à la mort et à la recherche d’éternité.

C’est la première fois qu’une telle exposition est présentée à Toulouse. Si 2022 marque tout à la fois le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par J.F. Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau de Toutânkhamon, ce n’est pas une exposition d’égyptologie que propose le Muséum : la thématique des momies va bien au-delà, de par la diversité des thématiques abordées et les nombreuses disciplines convoquées : archéologie, anthropologie, thanatopraxie, médecine légale, ethnologie, biologie, génétique, sociologie…

L’exposition donne aussi l’occasion de mettre en relief les collections patrimoniales du Muséum de Toulouse, parmi lesquelles trois momies admirables spécialement restaurées et étudiées pour l’occasion. Des prêts exceptionnels venant de collections publiques ou privées complètent une scénographie innovante, esthétique et interactive.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la culture, qui lui apporte à ce titre un soutien financier exceptionnel. Elle est aussi l’une des 20 expositions soutenues par l’Inrap sous le label « l’Inrap a 20 ans ! » présentées en France en 2022.

Ouverte toute l’année du mardi au dimanche de 10h à 18h

fermée le 1er janvier et le 1er mai.

www.museum.toulouse.fr