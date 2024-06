MICHAEL KIWANUKA + JAHEN en concert à Toulouse au Bikini le mardi 09 juillet 2024

Partager Facebook

Michael Kiwanuka, musicien britannique à la voix mielleuse et d’origine ougandaise, a rapidement conquis le public dès son premier album acclamé, « Home Again ». Jeune homme talentueux et discret, il s’est imposé comme l’un des fers de lance de la soul contemporaine.

Un succès fulgurant et un virage audacieux

Dès ses débuts, Michael a reçu un BRIT Award, avant de s’affirmer avec son propre style sur l’album « Love & Hate ». Produit aux côtés de Danger Mouse, cet opus s’est hissé à la première place des ventes au Royaume-Uni, révélant des paysages sonores uniques et vastes. Le titre envoûtant « Cold Little Heart » a notamment servi de générique à la série HBO « Big Little Lies », propulsant Michael vers un public encore plus large, dont Barack Obama, Adele et Tyler The Creator.

KIWANUKA : Une consécration et une exploration de soi

« KIWANUKA », le troisième album de Michael, réalisé en collaboration avec Danger Mouse et le producteur britannique Inflo, a consolidé sa position d’artiste majeur. Cette œuvre complexe, à la fois accessible et expansive, explore l’estime de soi avec profondeur. Elle a valu à Michael le prestigieux Mercury Prize en 2020, ainsi que quatre nominations aux BRIT Awards et une première nomination aux Grammy Awards. Les trois albums de Michael ont tous été certifiés disque d’or au Royaume-Uni.

Un artiste en constante évolution

La suite du parcours de Michael après ce que The Guardian a qualifié de « l’un des plus grands albums de la décennie » suscite une vive attente. Collaborateur régulier et confident du collectif SAULT, tant sur scène qu’en studio, Michael continue d’évoluer et de repousser les limites de son art.

Un retour sur scène attendu

Cet été, Michael fera son retour sur les scènes des festivals, où il excelle. Sa présence en tant que tête d’affiche à Green Man en 2022 en est un exemple. Le public est impatient de découvrir ce que Michael nous réserve pour son quatrième album, un nouveau chapitre prometteur dans la carrière de cet artiste hors du commun.

1ère partie

JAHEN

A la première écoute on a l’impression de connaître depuis toujours la musique de ce prodige folk adoubé par André Manoukian. Cet autodidacte à la voix saisissante a toujours privilégié la relation directe à son public enchaînant depuis des années concerts petits et grands. Fort de trois EP, Jahen dévoile en 2021 Shelters, un premier album dont les dix chansons nous entraînent « dans des contrées mélodiques où la tradition se pare des couleurs de la modernité (Rock&Folk) ».

Il est de retour en 2024 avec le titre Lost and won, ballade pop folk addictive teintée d’americana dont le clip réalisé en photo et dessin invite à une rêverie bien loin de l’IA. Un nouvel opus réjouissant est à venir.